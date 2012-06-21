Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



Попри непросту економічну ситуацію у світі й країні, керівництво нашої держави не згортає соціальних програм, що стосуються дітей з інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування. З державної скарбниці на підтримку таких дітей щороку виділяють значні суми коштів. Тільки у межах урядової програми по забезпеченню зазначеної категорії юних українців житлом такі державні субсидії-компенсації обраховуються мільярдами гривень.

Зокрема на Полтавщині на поліпшення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування торік з держбюджету отримали майже 24 мільйони гривень. Це дало можливість свої житлові умови поліпшити майже сімдесятьом знедоленим. У поточному році розмір видатків за цією статтею збільшили ще на 600 тисяч гривень.

Звичайно, щоб повністю розв’язати проблему, цих коштів не вистачить. Тому свій посильний внесок у вирішення питань щодо забезпечення житлом сиріт і безбатченків роблять також і керівництво новоутворених об’єднаних громад, облдержадміністрація й обласна рада, а також чимало благодійників. Наразі в області стан забезпечення таких дітей житлом задовільний.