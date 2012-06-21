Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Полтавщину називають українським Кувейтом. У її надрах міститься багато вуглеводнів, на території області працює низка газовидобувних структур. Вони роками видобувають там газ і газоконденсат, але при цьому й розбивали місцеві дороги своїм великоваговим автотранспортом, їхня діяльність негативно впливала на довкілля й якість води у сільських колодязях. А подекуди вода й зовсім зникала з колодязів.

Найбільше, мабуть, це стосується північних районів Полтавщини — Гадяцького й Лохвицького. Тому між місцевим населенням і видобувниками постійно були напружені відносини. Місцева влада не мала жодного впливу на добувників. Цей факт змусив обласне керівництво змінити політику у ставленні до користувачів надр на жорсткішу, прагматичнішу. Власникам видобувних структур поставили умову: або ви у рази збільшуєте рентні відрахування на соціальні потреби територій, на яких ведете свою виробничу діяльність, або вам не надаватимуть ліцензій та інших дозвільних документів на розробку.

Кілька років тому між сторонами було укладено перспективну угоду про соціальне партнерство, яка діє й нині. Відтоді ситуація змінилася, газовидобувники стали значно щедріше інвестувати у розвиток громад. За рахунок рентної плати у багатьох селах Полтавщини вдалося розв’язати проблему з водопостачанням, відремонтувати місцеві дороги, ФАПи тощо.

Зокрема нещодавно представники компанії «Укргазвидобування» модернізували водонапірну вежу у селі Ціпки Гадяцького району. У цьому селі, за словами в. о. голови Ціпківської сільської ради Галини Лебедєвої, практично не було води. На цей час у Ціпках якісне водопостачання. Також компанія придбала сучасне медичне обладнання — електрокардіограф, який використовують при діагностуванні серцево-судинних захворювань і сухожарну шафу, де стерилізують медичні інструменти, для Ціпківського ФАПу, який обслуговує понад півтисячі людей.

І таких прикладів інвестування видобувників у розвиток громад на Полтавщині десятки.