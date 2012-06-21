Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Обласна влада Полтавщини не на словах, а на ділі підтримує й навіть матеріально захищає працівників комунальних медичних установ, які під час виконання професійних обов’язків заразилися гострою респіраторною інфекцією — COVID-19.

На своїй черговій сесії депутати облради вирішили у межах обласної комплексної соціальної програми до кінця цього року виплатити таким потерпільцям з обласного бюджету на лікування по 10 тисяч гривень.

Виплати здійснюватимуть через органи соцзахисту населення Полтавщини. Порахували, що на цю виплату треба буде винайти більше семи мільйонів гривень, тому що, виявляється, потерпілих від ковіду медиків в області не так і мало. Станом на 18 листопада їх там було аж 725.

У департаменті охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації пояснили, що виплати нададуть усім категоріям медичних працівників, які цього потребують і мають на це право. До розгляду щодо виплат візьмуть тільки лабораторно підтверджені випадки інфікування медпрацівників.

Важливо, що практику виплат захворілим медикам на Полтавщині продовжать і у 2021 році.