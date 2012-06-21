Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

На Полтавщині знають, де брати додаткові кошти для розвитку місцевих громад. В області наразі напрацьовують механізм наповнення місцевих бюджетів за рахунок штрафів за порушення правил дорожнього руху. А допоможуть реалізувати задумане сучасні системи зважування транспорту, які навіть під час його руху встигають зафіксувати не тільки вагу машини, а й держномер, параметри та габарити.

У цьому році на дорогах області покищо запустили роботу тільки одну таку систему, у Козельщинському районі, на трасі Полтава-Кременчук. Ще одна аналогічна система невдовзі запрацює на дорозі Дніпро-Решетилівка. Проте починаючи з 2021 року й протягом кількох наступних років, такі ефективні системи змонтують на всіх головних автодорогах краю.

Представники органів місцевого самоврядування вже потирають руки в очікуванні майбутніх солідних надходжень у їхні бюджети. Адже розмір штрафу на дорогах коливається від 8,5 до 34 тисяч гривень. Найбільші суми штрафів стягують із тих, хто руйнує дорожнє покриття, перевантажуючи фури. Випробування системи зважування транспорту у русі в районі Козельщини показало, що зокрема по трасі Полтава-Олександрія з порушеннями рухається від 20 до 35 відсотків вантажівок. Нещодавно поліція зупинила фуру, яка везла 80 тонн вантажу, тобто удвічі більше дозволеного.