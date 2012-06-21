На території Новоселівської сільради Диканського району Полтавської області створюють потужне вольєрне господарство, де в природному середовищі житимуть понад 300 диких тварин.
Згідно з проєктом його площа становитиме 1130 гектарів, тобто воно буде чи не найбільшим на пострадянському просторі. Представники приватної агрофірми, що ініціювала його створення, розповіли, що в природний вольєр поселять муфлонів, косуль, куланів, фазанів, зайців. Проєкт передбачає й будівництво паркану для безпеки тварин. Перед тим як випустити їх сюди, завезених з інших регіонів країни звірів помістили у вольєри тимчасового утримання. Там для них облаштували годівнички й викопали ставок, вони безпечно проходять адаптацію і долають стрес. Тимчасові вольєри розташовані біля села Ландарі Диканського району.
— Обгороджувати вольєр необхідно, аби захистити тварин від людей. Ми вже випускали їх на обмеженій території після утримання в малому вольєрі. Тварин постійно турбували люди, і вони порозбігалися, — розповів заступник гендиректора агрофірми, який ініціював створення вольєрного господарства, біолог-мисливствознавець Петро Нос. За його словами, їхнє сільгосппідприємство має всі необхідні дозволи на ведення мисливського господарства від потрібних обласних та місцевих управлінь і Полтавської облради. Також на території майбутнього вольєрного господарства планують проведення екскурсій для школярів.