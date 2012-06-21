Полтавщина першою запровадила програму створення та впровадження містобудівного кадастру. На її виконання розгорнули та частково наповнили геопортал. Там розміщувалася містобудівна інформація по території області. Зараз цей портал тимчасово не працює. Тому постало питання створення нової програми розробки кадастрової карти та її наповнення містобудівною документацією.
Містобудівний кадастр — державна система зберігання й використання геопросторових даних про територію. За допомогою цієї «карти» можна оперативно дізнатися про наявність та стан розвитку інфраструктури, автотранспортних магістралей чи інженерних комунікацій. Крім того, система вміщує інформацію про земельні, водні та лісові ресурси на різних рівнях: від сільських та селищних рад до державного. Для цього виготовляються комплексні схеми області, районів, генеральні плани населених місць та детальні плани територій. У Полтавській області обсяги проектування таких планів з 2015 року зросли у кілька разів.
Позитивна динаміка є і цьогоріч. Тільки за півроку архітектурно-містобудівна рада Полтавської облдержадміністрації розглянула та рекомендувала до затвердження 26 генеральних та 31 детальний плани. А на початок липня уже заявила до розгляду 15 та 8, відповідно. Також уже затверджені схеми планування територій Кременчуцького, Козельщинського та Миргородського районів. Крім того, історико — архітектурні опорні плани Полтави, Миргорода, Лубен, Лохвиці та Хорола.
Заступник директора департаменту будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ ПОДА Ірина Особік повідомила, що відповідна робота проводиться і в ОТГ. Завдяки такому кадастру з’являється можливість оперативного формування інформаційних довідок по затребуваній тематиці. Такі довідки можуть містити інформацію щодо місця та точного розташування території, її фізичних та ресурсних параметрів. Практично містобудівна документація — це основний документ, за яким можна розвивати регіон.