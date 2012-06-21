Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



9 січня після обіду, орієнтовно близько 16-ї години дня, між селами Єнківці, Калайдинці та Новаки Лубенського району Полтавської області стався вибух на гілці експортного газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород. Полум’я шугало до хмар, і нагадало очевидцям схожу аварію на цьому ж газопроводі, що сталася шість років тому у Лохвицькому районі. Тоді вибух газу також стався через розгерметизацію мережі, а гасили пожежу цілих три тижні. Стільки часу місцеві жителі не мали можливості користуватися голубим паливом. За цей період з мережі витекло 10 мільйонів кубічних метрів газу. Про масштаби нинішньої аварії поки говорити рано, їх на місці визначають фахівці.

У перший же день до гасіння пожежі на газопроводі залучили майже півсотні рятувальників і близько десяти одиниць спецтехніки. За попередньою інформацією потерпілих від вибуху немає. Протягом останньої доби на місце пригоди поперемінно прибували чергові бригади ГУ ДСНС у Полтавській області й вогнеборці.

Лубенський район зараз «популярний» через мітинги та протистояння місцевих жителів з «Лубнигазом», який, начебто, з технічних причин помилково нарахував споживачам по 900 зайвих гривень за використаний газ. Лише після того, як люди стали мітингувати, несправедливу націнку на голубе паливо скасовано.