Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Навесні цього року багато вчителів на Полтавщині зіштовхнулися з проблемою, яку не могли розв’язати самотужки, особливо це стосувалося педагогів, які проживають у сільській місцевості. Коли стали переходити на дистанційне навчання, вони не мали технічної можливості це робити, тому що в них не було потрібної комп’ютерної техніки. Відповідно із ситуації виходили як могли: проводили з учнями індивідуальні уроки, створювали групи у месенджерах. Від цього страждав не тільки навчально-освітній процес, а й самі його учасники. Таке навчання забирало дуже багато сил і часу.

Коли про це дізналися в Полтавській облдержадміністрації, її голова Олег Синєгубов запропонував простягнути педагогам руку допомоги. Депутати його підтримали, й у підсумку вже до Нового року вчителі опорних закладів середньої освіти і профільних ліцеїв отримають у своє розпорядження майже сотню закуплених за кошти обласного бюджету потужних ноутбуків. Кожен з них буде закріплений за конкретним учителем.

Стільки ж нової техніки закуплять найближчим часом і для потреб педагогів Полтави.