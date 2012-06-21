Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Останніми роками вітчизняні сільгосппідприємства, які спеціалізуються на розведенні свиней, потерпають від небезпечного для тварин вірусного інфекційного захворювання — африканської чуми, яка, якщо її не локалізувати, може спричинити загибель не тільки зараженого стада, а й усіх свиней в окрузі. Тому аграрії бояться цієї хвороби як вогню. Попри вживані заходи, африканська чума кочує по областях і знаходить усе нових жертв.

У минулому році на Україні ветеринари зафіксували 23 спалахи цієї непрошеної гості. В тому числі чотири у Миргородському, Лохвицькому, Котелевському й Пирятинському районах Полтавської області. Завдяки оперативно вжитим протиепізоотичним заходам, тоді заразу вдалося пригасити. Проте влітку цього року африканська чума знову нагадала про себе. У серпні — у Гадяцькому районі. А цими днями її виявили в одному з домогосподарств Кременчуцького району. Там від неї загинули дві свиноматки.

Тому всі обласні служби, які відповідають за недопущення та нерозповсюдження вірусу, зараз перебувають у стані підвищеної «бойової» готовності та вживають заходів аби він не вирвався за межі огорожі цього дворища.