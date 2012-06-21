Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

У межах адмінреформи на Полтавщині збудували з «нуля» та капітально відремонтували 29 медичних амбулаторій на загальну суму понад 225 мільйонів гривень, 202 мільйони з яких — цільова державна субвенція.

Причому відразу десять амбулаторій здали в експлуатацію у грудні 2020 року. Зокрема балансоутримувачами нових сучасних об’єктів медичного призначення стали органи місцевого самоврядування Глобинської, Пирятинської, Миргородської, Михайлівської, Скороходівської, Решетилівської, Новоселівської, Лубенської ОТГ. А перші новозбудовані та оновлені у межах зазначеного проєкту амбулаторії в області відкрили на початку минулого року у селах: Дмитрівка, Вирішальне, Лютенька, Петрівка-Роменська, Великі Будища, Розсошенці відповідно Горішньоплавнівського, Лохвицького, Гадяцького та Полтавського районів.

Одну з найбільших новозбудованих амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що розташована у селі Засулля Лубенського району, можна вважати зразковою. У ній створені всі умови для комфортної роботи медперсоналу й якісного обслуговування пацієнтів, амбулаторія доступна для людей з інвалідністю. Там працюватимуть 4 лікарі, пропускна здатність амбулаторії — 96 пацієнтів щодоби.