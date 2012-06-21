Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

У Кременчуці за підтримки міжнародної благодійної організації створили міський центр, у якому талановитих представниць прекрасної статі навчають основам різних видів мистецтва й з його допомогою заробляти собі на життя.

Зокрема там можна освоїти техніки живопису, сухого і мокрого валяння, виготовлення ляльок-мотанок, здобути певні знання й навички у сфері флористики й декору. Важливо також, що у центрі надають безкоштовну юридичну та бухгалтерську допомогу, організовують семінари щодо створення та ведення бізнесу, тренінги з підприємництва, інформують щодо відкриття ФОП, вибору групи оподаткування, дають рекомендації з продажу.

Деякі жінки, які пройшли навчальні курси у стінах центру, вже готуються заснувати власний бізнес. Дві учасниці проєкту нещодавно подали свої бізнес-ідеї на конкурс стартапів. Усього за час, що минув з моменту відкриття Кременчуцького міського творчого центру, на його курсах пройшли навчання 30 жінок.

Окрім того, центр організовує для своїх вихованок ярмарки і майстер-класи. Нещодавно така виставка акварельного живопису пройшла у Кременчуцькій міській художній галереї.