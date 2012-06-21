Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Всього за місяць на Полтавщині двома приватними музеями стало більше. Так, у жовтні двері художнього музею для поціновувачів старовини відкрив у Полтаві підприємець Віктор Бажан, який під свій дитинець використав будівлю колишнього особняка поміщика Болюбаша. А в листопаді у селищі Опішне почав працювати музей звареного борщу. Його засновниця – етнограф Олена Щербань працює ведучою відповідних програм на телебаченні, тривалий час вивчала й популяризувала українські національні страви, зокрема найпопулярнішу з них – борщ. За її словами, в неї записані сотні рецептів цієї смакоти. Ними вона залюбки ділиться з відвідувачами музею.

Нововідкритий музей справді унікальний. І не тільки тому, що подібного в Україні більше немає ніде. В його стінах усім хочеться їсти. Тому, що він пропах наваристими борщами, а експонати там так і просяться до рота. Бо все свіже, вирощене на власному городі пані Олени.

Засновниця музею пишається своїм проєктом і розповідає, що культуру приготування борщу, частково і з її ініціативи, вже внесли до національного переліку культурної спадщини України. На черзі – занесення його до культурної спадщини ЮНЕСКО.