Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Молодий художник Сергій Корабельніков разом із своїм товаришем, прізвище якого з певних міркувань не називає, створили понад 70 портретів українських політв’язнів.
Найвідоміший серед них Олег Сенцов, але є також Павло Гриб, Микола Семена, Руслан Зейтуллаєв, Емір-Усеїн Кукута та багато інших. Серед портретів є і вже визволені з російських в’язниць Ільмі Умеров і Ахтем Чейгоз.
Двоє художників створювали галерею портретів політв’язнів протягом кількох місяців. Виконавши свої роботи у стилі гіперреалізму (максимальна наближеність до реалій), вони добилися ефекту «живих» зображень.
Сергій Корабельников аж ніяк не спонтанно взявся втілювати в життя цю тему. Він кримчанин і йому вона відверто болить.
«Тема мене зачіпає, бо це мої земляки, права і свободу яких обмежують. Здебільшого вони є кримськими татарами, – розповідає Сергій. – Їх піддають репресіям через релігійні міркування, адже Росія надзвичайно притіняє мусульман після анексії Криму. Частина ув’язнених старждають через українські переконання та невизнання загарбання території нашої країни».
Випускник Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури в Києві, Сергій два роки підряд брав участь у конкурсі з образотворчого мистецтва «Срібний мольберт». Щоразу приїздив на Закарпаття, щоб відчути подих гір, які багато в чому відмінні від кримських, але такі ж бажані і рідні.
Талановитий кримчанин за підсумками цьогорічного «Срібного мольберта» зумів отримати спеціальну премію від партнера конкурсу –журналу «Образотворче мистецтво». Творці часопису, яке є офіційним друкованим виданням Національної Спілки художників України, пообіцяли опублікувати репродукції творів Сергія Корабельникова в одному з номерів.