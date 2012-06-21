«Зараз наш сценарій можна умовно назвати «поганий мир краще, ніж гарна війна». І саме за ним рухаємося. На останньому засіданні РНБО ми заслухали певну інформацію й ухвалили рішення повернутися, ще переглянути, точніше, подивитися на ті п’ять сценаріїв і чітко проаналізувати їх на відповідність тому, що ми маємо де-факто зараз», — так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував на одному з телеканалів підсумки засідання РНБО.

Урядовець переконаний, що Сполучені Штати Америки навіть без участі в нормандському форматі можуть зробити більше для припинення війни на Донбасі. «Наша мета полягає в тому, і я не буду кривити душею, щоб США ще активніше допомагали протидіяти російській агресії і ще активніше долучилися до трансформації всередині України, щоб ми змогли протидіяти тим, хто хоче затягнути країну у минуле», — цитує УНІАН слова Дмитра Кулеби. Так само, вважає міністр, США ще не вичерпали свій потенціал і щодо деокупації Криму.