Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів і перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов презентували портал онлайн-аналітики державних підприємств ProZvit. Портал розробило Мінекономрозвитку разом з командою підтримки реформ Мінекономрозвитку ProZorro.Продаж за сприяння Transparency International Ukraine, Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).
Тут зібрано фінансові показники понад 3,5 тисячі державних підприємств, які перебувають в управлінні центральних органів виконавчої влади, повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Ознайомитись детально з порталом та його можливостями можна за посиланням https://prozvit.com.ua.
Із січня 2019 року за спільним наказом Мінфіну та Мінекономрозвитку заповнення бази порталу стало обов’язковим для всіх державних підприємств України. Вони мають подавати на цей ресурс усі форми фінансової звітності, а також фінансові плани.