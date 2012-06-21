8 травня о 22.30 на військовому меморіалі кладовища «Дубенське» у Рівному розпочнеться мистецька акція «Перша хвилина миру». Завершиться вона символічним запаленням вогню миру рівно о 23-ій: це буде хвилина тиші. Саме в цей час у Європі після капітуляції фашистської Німеччина запанував мир. «Серед інших заходів, приурочених до 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у другій світовій війні, – панахиди за її жертвами, молебні за захисників Вітчизни, культурно-мистецькі заходи в кожному районі і, звісно ж, зустрічі молоді з ветеранами, лави яких, на жаль, рідшають», – каже заступник голови Рівненської ОДА Світлана Богатирчук-Кривко. Усі вони пройдуть під символічним червоним маком, який уже прижився на Рівненщині.
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