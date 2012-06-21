Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Лелеки повертаються додому. Саме таку неофіційну назву має проєкт співпраці з польським інвестором, старт якому дали на Рівненщині: голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль та директор польської компанії TERRA PLANT Пьотр Качмарик підписали меморандум про співпрацю.
Ця успішна компанія експортує полуницю до Італії та Іспанії, - а вирощують її в Польщі здебільшого українці. Тож тепер з’явилася надія, що вони повернуться додому, щоб заробляти біля своїх родин. Нині триває юридичне оформлення документів, а вже навесні закладуть перші плантації полуниці, землі для вирощування якої на Рівненщині нічим не відрізняються від польських. Поки що інвестор розглядає пропозиції в Сарненському, Березнівському та Костопільському районах, жителі яких і працюють у нього в Польщі. Окрім полуниці, підприємство вирощує ще малину та цибулю. Поки що йдеться про оренду перших 50 гектарів землі та про 70 робочих місць. Утім, якщо інвестор відчує себе у нас впевнено й комфортно, його бізнес розшириться.