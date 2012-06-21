У 2021 році із державного бюджету місцевим бюджетам буде виділена субвенція в обсязі 150 мільйонів гривень на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної освіти). Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступного слова на засіданні уряду 31 березня.

Денис Шмигаль наголосив, що навчально-практичних центрів в Україні має ставати більше, а головне, щоб вони були інноваційними та забезпечували учнів сучасними навичками. Так, Кабінет Міністрів підтримав рішення, яке вдосконалює порядок та умови надання відповідної субвенції.

«Інвестиції в людський капітал — це одна з найкращих інвестицій, яку може зробити держава. Тому цього року ми збільшили бюджет Міністерства освіти і науки на 25%, і тому ми продовжимо активно інвестувати в якість освіти наших дітей», — підкреслив очільник уряду.

Як зауважив Прем’єр-міністр, кошти будуть передані на місця для того, щоб громади могли їх використати на розвиток тих спеціальностей, які будуть найбільш актуальними на ринку праці у межах того чи іншого регіону.

«Це ситуація win-win, коли у виграші всі: громада фактично створює замовлення через заклад профтехосвіти на той чи інший напрям, роботодавець отримуватиме якісно підготовлені кадри, абітурієнти матимуть гарантовану роботу», — зазначив Денис Шмигаль.