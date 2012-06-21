Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Більше тижня під землею провели гірники з шахти «Гірська» державної холдингової компанії «Первомайськвугілля», які таким чином протестували проти відключення підприємства від електроенергії. «Урядовий кур'єр» повідомляв про це у номері від 4 липня. Наразі, після перемовин щодо виведення підприємства з кризи гірники припинили страйк та піднялись на поверхню.
«Питання електропостачання, підтоплення шахт та реалізації вугілля найближчим часом будуть винесені на засідання Кабінету Міністрів України. Окремо будуть розглянуті проблеми забезпечення сталої роботи ПАТ «Лисичанськвугілля», ДХК «Первомайськвугілля» та Луганської філії ДП «Регіональні електричні мережі»,– повідомив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.
За його словами, припиненню акції протесту гірників сприяло оприлюднення постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 570 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України». Там йдеться про укладання договорів на постачання електричної енергії за вільними цінами з усіма вугледобувними підприємствами державної форми власності або господарськими товариствами з видобутку вугілля, 100 % акцій яких належать державі, за умови відсутності у зазначених підприємств (господарських товариств) укладених з 1 липня 2019 р. договорів про постачання електричної енергії з іншим електропостачальником.