322 голоси членів Палати представників Конгресу США було подано за скасування вето, накладеного минулого тижня президентом Дональдом Трампом на проєкт оборонного бюджету країни. Ця кількість значно перевищує дві третини, необхідні для подолання вето глави держави (проти рішення висловилися лише 87 депутатів).

Витрати бюджету американського військового відомства становлять понад 700 мільярдів доларів, із яких 250 мільйонів призначено для фінансової допомоги Україні, посилення її обороноздатності. У документі знайшлося місце новим санкціям за участь у будівництві російського газопроводу «Північний потік-2» й функціонуванні «Турецького потоку».

Аналогічне засідання з відповідним голосуванням має провести цього тижня й американський Сенат, повідомляє УНІАН. Очікується, що сенатори затвердять проєкт оборонного бюджету США так само більшістю дві третини голосів.