Південно-східний кратер вулкану Етна прокинувся о 8:20 за київським часом в понеділок, 14 грудня. Фонтани лави з вулкана досягають висоти понад 100 метрів.
В оновленій інформації Національного інституту геофізики і вулканології в Італії говориться, що сталося «значна вибухова активності у південно-східному кратері».
Розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами та розломом між Африканською та Іонічною плитами вулкан Етна часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень відбулося в березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.
За данными агентства ANSA, вулканічний попіл вкрив автомобілі, балкони, вулиці і тротуари в Катанії. Однак згодом активність вулкана зменшилась. Робота аеропоту Катанії внаслідок виверження порушена на була.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»