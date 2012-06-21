Найпотужніший спалах за останні три роки стався на Сонці, 29 листопада 2020 року, близько 17 години за київським часом. За даними космічних детекторів рентгенівського випромінювання, що працюють на орбіті, спалаху присвоєно бал М4.4. Його вираховують за п'ятибальною системою спалахів (вище класу M знаходиться тільки клас спалахів X). Останній раз спалах такої і більшої сили реєструвалися на Сонці лише восени 2017 року.

«Існує значна ймовірність, що реальна потужність спалаху була ще вищою, так як центр вибуху знаходився на зворотному, невидимому із Землі боці Сонця. Він був розташований за лівим краєм сонячного диска. Ділянка сонячної поверхні, де стався спалах, таким чином, не видима з Землі», – йдеться у повідомленні Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН.

Однак охоплений сонячним вибухом регіон простягався так високо вгору, що його частина, піднесена над поверхнею, стала видна через сонячний край. Саме вона і дала ті потоки випромінювання, які зареєстрували на орбіті Землі супутники NASA.

Очевидно, що при такій конфігурації реальна потужність події залишається невідомою, так як ми бачимо лише його частину. Відповідно, не виключено, що спалах, насправді, ставилася до вищого класу X.

Таке розташування спалахової ділянки виключає можливість впливу події на Землю. Основні прояви активності (заряджені частинки і хмари плазми), які неминуче формуються в подіях такої сили, пройдуть у сотнях мільйонів кілометрів від Землі.

Разом з тим, обертання Сонця призводить до того, що спалахові центри на нашій зірці переміщаються зліва направо. З цієї причини активний центр, який утворив цей спалах, вже протягом доби з'явиться в полі зору. Через тиждень , 6-7 грудня, він виявиться точно на лінії Сонце-Земля. Яка ймовірність, що спалахова активність Сонця збережеться до цього часу, поки сказати важко.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»