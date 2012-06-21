Символічною передачею ключа від станції та коробки із секретним подарунком, яку слід відкрити через пів року, завершилася 25-та експедиція наших науковців на українську антарктичну станцію «Академік Вернадський». У такий традиційний спосіб керівник ювілейної експедиції Юрій Отруба передав естафету наступникові Богданові Гаврилюку.

Після цього команда 25-ї Української антарктичної експедиції та сезонний загін почали мандрівку додому. Спершу їм потрібно буде подолати бурхливу протоку Дрейка та дістатися Чилі.

«Зимівники 26-ї УАЕ вже заступили на варту, продовжуючи неперервні наукові спостереження на станції. Радіємо за тих, хто повертається додому, і бажаємо наснаги й сил тим, хто продовжує благородну справу дослідження полярних регіонів і нашої планети загалом на невеличкому острові Галіндез у такій далекій і водночас такій близькій Антарктиді!» — написав на своїй сторінці у фейсбуці Національний антарктичний науковий центр.

Учасники нової експедиції працюватимуть в Антарктиді наступні майже 13 місяців.