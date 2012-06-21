Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовийкур’єр»

У межах загальнодержавної програми «Велике будівництво» на Сумщині триває ремонт та реконструкція приймальних відділень у семи медичних закладах.

За повідомленням сайту Сумської ОДА, ці роботи ведуться у центральних районних лікарнях таких міст як Ромни, Конотоп, Охтирка, Шостка, а також у Глухівській міській, Сумській центральній міській клінічній та обласній клінічній лікарнях. Кошторисна вартість усіх об’єктів загалом перевищує 86 мільйонів гривень.

Так, у Ромнах роботи вийшли на фінішну пряму — тутешнє приймальне відділення екстреної медичної допомоги сповна відповідатиме сучасним вимогам завдяки якісно виконаним будівельним роботам. Для цього з державного бюджету виділено 6,6 мільйона гривень, ще 160 тисяч — із міського.

У Сумській обласній клінічній лікарні будівельники переплановують та реконструюють перший лікувальний корпус. Після введення його в експлуатацію пацієнти матимуть усі умови для повноцінного лікування.