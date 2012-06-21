Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Карантинні обмеження внесли суттєві корективи до навчальних планів учнів та педагогів. Аби для них створити максимум зручностей для повноцінного викладання і засвоєння знань, в області стартував пілотний проєкт, який ініціювала директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова.

За словами посадовця, мета такого починання — гармонізувати асинхронний та синхронний режими навчання не тільки на карантинний період, а й на тривалішу перспективу.

На початковому етапі до проєкту долучилися чотири навчальних заклади — Сумська спеціалізована школа I-III ступенів ім. М. Савченка, Шосткинська гімназія та дві ЗОШI-III ступенів: Охтирська ім. Б. Антоненка-Давидовича і Лебединська №5. За умови успішної апробації до них приєднаються інші навчальні заклади.

Експертами проєкту стали п’ятнадцять освітян Сумщини — педагоги, науковці, представники Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.