Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумській області однією з форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, є створення сімей патронатних вихователів.
Як повідомив начальник Сумської обласної служби у справах дітей Юрій Каліновський, нинішнього року десятеро хлопчиків і дівчаток влаштовані до 7 таких родин.
Загалом же на Сумщині зараз функціонують 9 сімей патронатних вихователів, з яких 4 в обласному центрі і по одній у Глухові, Ромнах, Лебедині та Великописарівському і Тростянецькому районах.