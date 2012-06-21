Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Сумщина належить до регіонів, де турботі про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надають особливої уваги. Насамперед це стосується забезпечення житлом, на яке представники цієї категорії мають першочергове право, а також розвитку інших форм дитячого виховання.

Для цього впродовж нинішнього року з державного та місцевих бюджетів виділено майже 30 мільйонів гривень — їх одержали 29 РДА, міських рад та об’єднаних територіальних громад, завдяки чому закуплено 20 квартир та приміщення для облаштування дитячого будинку сімейного типу.

Про це повідомив Юрій Каліновський, який очолює обласну службу у справах дітей Сумської ОДА, під час засідання профільної комісії.

Зокрема, ДБСТ за 3,3 мільйона гривень закупила Сумська міська рада, виділивши понад 680 тисяч із власного бюджету.

А своєрідним лідером стала Глухівщина, де загалом сироти справили 11 новосіль: 5 — у Глухові, по 3 — у населених пунктах району та у Шалигинській ОТГ, або тут закуплено житла на загальну суму 4,4 мільйона гривень.

Купували квартири також Краснопільська ОТГ, Лебединська та Конотопська міські ради, Середино-Будська, Великописарівська та Конотопська РДА.