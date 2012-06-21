Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Колектив компанії RGM group, яка добре знана на Сумщині як лідер дорожньо-мостового будівництва, активно зводить розпочаті об’єкти і водночас готується до нового сезону.

Так, у селі Заруцьке на дорозі між КПП Чернігівщини і Сумщини ТОВ «Сумимостобуд», що входить до складу групи компаній, будівельна бригада завершує другий етап зведення мостового переходу, який не ремонтувався пів століття.

Як повідомив виконроб Олексій Охріменко, робітники демонтували старі балки і встановлюватимуть сто нових паль довжиною 16 метрів кожна, а опісля розпочнуть бетонувати насадки. Таким чином незабаром капітально полагоджений міст буде введений в експлуатацію.

Разом з тим колектив RGM group активно готується до початку нового дорожньо-будівельного сезону, впродовж якого розраховує полагодити не менше 60 кілометрів дорожнього полотна.

За словами керівника технічного відділення Віталія Мачули, для цього зараз накопичуються матеріально-технічні ресурси, готується автомобільна і спецтехніка, ведуться інші роботи.

Так, автопарк нараховує понад сто одиниць техніки, яка потребує якісної підготовки. Тож цим займаються слюсарні бригади, аби виставити на лінійку готовності екскаватори, самоскиди, катки, укладачі асфальту, грейдери, навантажувачі тощо.

До того ж автопарк поступово розширюється, що сприяє створенню нових робочих місць, нарощуванню обсягів будівництва.

Наступний сезон для колективу, який розпочнеться орієнтовно наприкінці березня – початку квітня, буде напруженим і відповідальним, адже вже сьогодні портфель замовлень неухильно поповнюється.