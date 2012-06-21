Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж останніх двох років на Сумщині запроваджують дуальну форму навчання учнів за робітничими спеціальностями. Якщо позаторік в області працювали 6 таких науково-практичних центрів, у яких учні опановували 7 спеціальностей, то зараз їх відповідно 12 та 17.
Цими днями розпочали роботу ще два підрозділи – при Сумському хіміко-технологічному центрі професійно-технічної освіти та Сумському міжрегіональному вищому професійному училищі, де молодь навчатиметься на слюсаря та електромонтажника.
Як наголосила директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова, завдяки таким центрам вдається поліпшити якість навчання, залучати до освітнього процесу партнерів – роботодавців, для яких і готують кадри.
Вигоди очевидні. Учні одержують можливість працевлаштовуватися на конкретні заводи і підприємства, останні розв’язують власну кадрову проблему, а навчальні заклади зміцнюють матеріально-технічну базу.
Зараз учні опановують низку спеціальностей, пов’язаних із автомобільним та залізничним транспортом, торгівлею, сільським господарством, легкою промисловістю та іншими галузями.
Серед партнерів закладів ПТО - ТОВ НВО «Червоний металіст», Конотопське локомотивне депо, ПАТ «Конотопагропостач», агрохолдинг ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод», група підприємств «Технологія», мережа магазинів «Ватсонс» та інші.