Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Сумська область — один з лідерів в Україні за темпами підготовки документів від роботодавців, яким належить виплата матеріальної допомоги від держави через запровадження карантинних обмежень.

Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, станом на 23 грудня до служби звернулися близько 400 роботодавців, подавши відповідні документи на виплату майже 30 мільйонів гривень майже 6 тисячам найманих працівників.

Найбільше — із обласного центру, таких районів як Сумський, Конотопський, Шосткинський, Роменський, Буринський, Глухівський та Лебединський.

Що стосується сфер виробничої діяльності, то вона широка і розмаїта: суб’єкти господарювання аграрного сектору, зокрема, фермерські господарства, що спеціалізуються на вирощувані зернових культур; оптова і роздрібна торгівля різними видами палива; будівництво; ремонт і технічне обслуговування промислової техніки тощо.