Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

За ініціативи ГО «Під матусиним крилом» та підтримки Департаменту соцзахисту населення Сумської ОДА обласна служба зайнятості організувала курси навчання для матерів, у яких діти мають інвалідність. За практичне втілення задуму взялися фахівці Сумського центру ПТО.

Попередньо узгодивши графік та дотримуючись карантинних вимог, навчання загальною тривалістю 40 годин звершили десятеро жінок 30 – 50-річного віку, які опанували манікюрну справу та перукарську майстерність.

Як наголошує Володимир Підлісний – очільник обласної служби зайнятості, навчання передбачало як теоретичну, так і практичну частину, зокрема, майстер-класи від досвідчених фахівців.

Оскільки в означеної категорії жінок діти потребують особливого догляду, то навчальний графік був складений з ретельним урахуванням цієї обставини, що дозволяло їм відвідувати заняття і здобувати обраний фах.

До речі, зазначені курси обласна служба зайнятості організувала на благодійних засадах, а подібний приклад – єдиний в Україні

А перед цим на базі центру відбувся випуск електрогазозварників, яким відразу ж були запропоновані робочі місця на виробництвах.

Загалом курси цільового призначення діють у переважній більшості районів Сумщини. Їх слухачі здобувають такі спеціальності як кухар, бджоляр, електромонтер, електрогазозварник та інші. Для зручності безробітних навчання проходить також у селі Хоружівка, де функціонує відділення Центру ПТО.