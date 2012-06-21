Делікатесу та гомеопатичних препаратів з харчовими добавками вилучено майже на мільйон гривень

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Українсько-російська ділянка державного кордону в межах Сумщини хоч і користується «популярністю» у контрабандистів, однак безрезультатно. Прикордонники пильно несуть свою службу і швидко припиняють будь-які спроби нелегально переправити товар.

Ось і цими днями в районі села Порозок Великописарівського району вони затримали автомобіль «УАЗ», яким зловмисники намагалися ввезти з території Росії 275 кілограмів червоної ікри горбуші камчатського засолу на загальну суму майже мільйон гривень.

Розраховуючи на удачу, водій заїхав на українську територію, однак відразу ж потрапив у поле зору прикордонників, яких оперативники УСБУ в Сумській області заздалегідь попередили про візит. Намагаючись дременути, він маневрував хащами і бездоріжжям, аж доки загруз і переконався, що впійманий на «гарячому». Тож мерщій накивав п’ятами туди, звідки прибув, залишивши авто з 11-ма коробками делікатесу.

Вантаж арештований і буде переданий представникам фіскальної служби згідно чинного законодавства. Стосовно організаторів та причетних до контрабандного каналу ведеться слідство.

А ось на пункті пропуску «Бачівськ» Глухівського району в поле зору тамтешніх прикордонників потрапив 49-річний громадянин України, який автобусом їхав з Москви до Херсона. При ретельній перевірці багажу з’ясувалося, що мандрівник нелегально перевозив загалом майже 600 упаковок гомеопатичних препаратів і харчових добавок 110 найменувань.

Товар вилучено, а на порушника митних правил складені відповідні адміністративні документи.