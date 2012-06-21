Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Сумська область стала першою в Україні, де почали проводити аудити освітніх закладів задля підвищення якості навчального процесу. Нещодавно такий «рентген» групи експертів пройшла Шосткинська ЗОШ I-III ступенів №11.

За словами фахівців Державної служби якості освіти, такі аудити — нова форма взаємовідносин між державою та освітніми працівниками. Їх проводитимуть раз на 10 років, тривалість перевірки — не більше декади, а для закладів, у яких менше 50 працівників — до 5 днів.

Висновки інституційного аудиту матимуть рекомендаційний характер і «вказуватимуть» на найслабші та вразливі місця, на які необхідно буде звернути першочергову увагу, аби стати більш успішним закладом. Критерії оцінки базуватимуться на чотирьох напрямках — освітнє середовище, управлінська, педагогічна діяльність, одержувачі освіти.

До кінця нинішнього року на Сумщині такі аудити проведуть ще в 3-х освітніх закладах, а загалом в Україні — в 101-му. В найближчі 10 років ними будуть охоплені тисячі шкіл, що дозволить мати повну картину освітнього процесу.

Передбачається, що, окрім планових, можливі позапланові аудити, але їх проводитимуть лише за ініціативи засновника або директора освітнього закладу, педагогічної ради.