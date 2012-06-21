Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Фахівці акціонерного товариства «Сумигаз» продовжують реалізувати пілотний проєкт редизайну окремих ділянок газової системи краю. Це продиктовано потребами їх більш ефективного використання, приведення до сучасних потреб, які суттєво знизилися.
Зокрема, такі роботи здійснено в селі Калинівка Роменського району, де фахівці демонтували «зайве» сьогодні обладнання, заново проклали окремі ділянки, замінили майже 11 кілометрів підземних газових проводів із сталі на більш сучасні поліетиленові.
Також демонтовані три морально і фізично застарілі газорегуляторні шафові пункти, а натомість установлено один потужний вітчизняного виробника -RGCP roduction, до більш як 110 будинків реконструйовано ввідні газопроводи.
Означені роботи фахівці компанії виконали у стислі терміни — впродовж місяця, що відповідає стратегічним завданням інвестиційної програми у межах цьогорічного плану розвитку системи газорозподілу «Сумигазу».
Як наголошує технічний директор АТ Микола Мурчич, виконувані роботи з розряду нових і незнаних, немає готових рецептів і рішень, тож потрібно напрацьовувати власний алгоритм. Але вимога часу однозначна — потрібно знижувати потужності, які стають незатребуваними і перетворюються на економічний баласт.