Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
В Україні поширюється проєкт «Поліцейський офіцер громади», мета якого — забезпечити правопорядок на територіях об’єднаних територіальних громад завдяки насамперед укомплектуванню поліцейських станцій кадрами та службовим транспортом.
Проєкт апробували на Дніпропетровщині та в кількох інших областей, а цими днями і на Сумщині. У Чернеччинській ОТГ Охтирського району відкрили оновлене приміщення, укомплектоване меблями та офісною технікою, а до своїх обов’язків приступив офіцер Віктор Кварта, якому днями передали ключі від службового новенького повнопривідного автомобіля RENAULT DUSTER.
Загалом означений проєкт на Сумщині набуде поширення наступного року.
Разом з тим правоохоронці Сумщини звертають увагу керівництва ОТГ на посилення уваги до питань безпеки, аби громадяни цілодобово почувалися спокійно і впевнено.
Завдяки проєкту кожна територіальна громада матиме свого поліцейського офіцера, який мешкатиме за місцем роботи і приділятиме максимальну увагу населеним пунктам, що входять до її складу.