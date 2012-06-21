Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Територія Березівської ОТГ, яка на Сумщині створена першою, багата на різні історичні пам’ятки. У громаді активно дбають, аби їх дбайливо зберегти і передати наступним поколінням. За словами голови ОТГ Надії Артеменко, особлива гордість земляків — видатний художник-графік, дизайнер, ілюстратор, автор перших українських банкнот, знаків, проєкту Державного Герба України Георгій Нарбут.

Зараз у селі Первомайське створюють родинний музей Нарбутів, в експозиції якого вже є низка раритетних експонатів. Як розповіла вчителька історії Наталія Мешкова, це насамперед кілька картин, які більш як 40 років тому селу подарував син Нарбута — художник Данило Нарбут.

Наприкінці 80-их на запрошення місцевої влади та керівництва тодішнього колгоспу він приїжджав до села, виступав у клубі, а на згадку подарував кілька своїх полотен. На одному із них зображений козак Мамай — односельці вирішили, що саме цей образ зустрічатиме гостей на в’їзді до села. Сьогодні цей колоритний персонаж «оселився» обіч дороги на в’їзді до села.

Попрацювали ентузіасти і над створенням макету будинку Нарбутів. Їхнє обійстя розташовувалося на хуторі Нарбутівка, якого вже немає на сьогоднішній мапі, а ось будинок після 20-х років і до початку 80-х слугував за школу. Тож багато колишніх учнів підказали, який він мав вигляд. До того ж сам Георгій Нарбут під час ілюстрування байки «Добра лисиця» Івана Крилова зобразив родинний будинок, що дещо полегшило роботу.

Таким чином у селі наближають день, коли новостворений музей гостинно розчинить двері перед земляками і гостями. Нарбути зробили неоціненний внесок у розбудову духовної України.