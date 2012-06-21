Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Кілька днів тому на Сумщині і в цілому в Україні стартувала акція «Нагодуй птахів узимку», мета якої не лише підтримати пернатих друзів у холодну пору, а й виховувати почуття любові до птаства, яке тисячоліттями є складовою природи і людства.

Починання ініціювало Державне агентство лісових ресурсів, закликавши всіх небайдужих виготовляти годівниці, розвішувати їх із кормом у найбільш пташиних місцях — біля навчальних закладів, житлових будинків, у парках, садах, скверах.

Як повідомив начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Чигринець, у слобожанському краю на акцію відгукнулися тисячі юних і дорослих мешканців — насамперед члени шкільних лісництв, представники низки департаментів, управлінь Сумської ОДА, природно-заповідних установ, громадських організацій та інших.

Зокрема, відбулися пташині «десанти» майже у півтора десятка районних центрів і в Сумах, багатьох селищах і селах, де учасники акції розвішали перші сотні годівниць із насінням соняшника, гарбузів, пшеницею, просом, ягодами калини, горбини, обліпихи тощо.

Передбачається, що загалом на Сумщині до кінця грудня будуть виготовлені і розвішані не менше 600 пташиних «їдалень», а загалом в Україні — 15 тисяч.

Активно проходять конкурси на виготовлення кращої годівниці — такі відбулися у низці учнівських лісництв — «Дружба» Краснопільського, «Совенятко» Роменського, «Нескучанське» Тростянецького лісгоспів. Годівниці вправі порівнювати із мистецькими витворами, адже їх автори вкладають у роботу весь свій хист і любов.

За словами голови Краснопільської ОТГ Юрія Яремчука, який особисто брав участь в акції на території Велико-Бобрицького лісництва, і дорослі, і юні мешканці краю залюбки долучаються до таких важливих уроків з охорони птаства. А розвішані годівниці біля урочища «Образ» стали символом бережливого ставлення краснопільців до навколишньої природи.