Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Відома на Сумщині і в Україні група компаній RGM group тісно співпрацює з багатьма партнерами. Серед них ТОВ «Кластер інжиніринг», робота якого заснована на принципах проєктного інституту.

Завдяки цьому зведені об’єкти дорожньої і транспортної інфраструктури мають відмінну якість, тривалі терміни експлуатації, естетично привабливі.

За словами директора ТОВ Ірми Грицай, останнім часом спеціалісти товариства спроєктували більш як сто таких об’єктів не тільки в Сумській, а й сусідній Харківській областях, низці міст.

Зокрема, в Сумах рік тому за проєктно-кошторисною документацією товариства його партнери фахівці ТОВ «Роад Констракшн», що входить до RGM group, капітально полагодили провулок Чугуївський, починаючи від перехрестя вулиці Псільської, а також облаштували дорогу по Криничній вулиці. Тепер тут стічні води не скупчуються, натомість на дорозі чисто, охайно.

Як говорить Ірма Грицай, спеціалісти товариства ведуть геодезичні зйомку та вишукування, готують проєкт і кошторис, які комплексним пакетом передають замовникові. Подібний спектр послуг надають далеко не всі організації, що займаються проєктуванням.

Завдяки цьому ТОВ не тільки має численних клієнтів, а й сповна задовольняє запити замовників на будівництво, ремонт, упорядкування тих чи тих об’єктів дорожньої й транспортної інфраструктурив різних куточках Сумщини і поза її межами.