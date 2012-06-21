Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Цими днями на Сумщині фахівці ТОВ «Сумимостобуд» із RGM group відремонтували мостовий перехід у селі Бобрик Роменського району. Оновлений об’єкт розташований на автомобільній магістралі загального користування, що з’єднує Кролевець Сумської та Пирятин Полтавської областей, пролягає через районні центри Конотоп, Ромни і має державне значення.

Як повідомила пресслужба RGM group, гарантійний термін експлуатації об’єкта становить від 50 до 80 років, адже міст полагоджено за технологією, яка для Сумщини унікальна — із використанням трьох металевих труб. При цьому надійність переходу не поступається залізобетонним конструкціям, а ось темпи робіт значно вищі.

За словами директора ТОВ «Сумимостобуд» Артема Безручка, загалом перехід зведений із використанням матеріалів, які виготовляє GRM group. Це насамперед асфальтобетонні суміші, які відповідають кращим сучасним зразкам, а також вироби із бетону та залізобетону.

Саме ці чинники дозволяють будівельникам зводити споруди, які довговічні, безпечні і зручні в експлуатації.