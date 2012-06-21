Про це повідомив директор Державного історико-культурного заповідника в місті Путивль Сергій Тупик, який разом з колективом ініціювали це починання. Передбачають, що перша черга незвичного закладу прийме відвідувачів на початку вересня. На території Спадщанського лісу, поряд з музеєм партизанської слави, можна буде побачити майже 40 декомунізованих пам’ятників, погрудь, скульптурних зображень діячів комуністичного руху: Леніна, Сталіна, Маркса, Кірова та інших. А з часом кількість експонатів зросте щонайменше вдвічі.
За словами Сергія Тупика, ставлення до такого музею різняться, однак не варто забувати не тільки свого минулого, а й досвіду інших країн. Адже подібні заклади працюють у Болгарії, Угорщині, Литві, інших країнах, де на уроках історії вчаться не повторювати помилок. Усі роботи з упорядкування музею виконують добровольці-волонтери. Передбачається, що заклад функціонуватиме виключно за кошти, виручені від екскурсій. Такий музей в Україні стане першим, хоч подібні ідеї прагнуть втілити у Києві та Дніпрі.