Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Село Залізняк на Сумщині набуло всеукраїнської слави порівняно недавно, вигравши торік конкурс «Неймовірні села України», а разом з ним грант на розвиток цикорного виробництва.

Минулої весни цю рослину посіяли у населеному пункті, а разом з тим гостинні господарі запропонували придбати розсаду сім’ї Гуцанів із Сум, які є засновниками і власниками приватного музею «Причал Одіссея» і охоче підтримують цікаві починання та ініціативи.

Гуцани придбали рослини, посадили на території свого скіфського саду і одна з них перевершила всіх своїх «родичок», досягши у висоту майже 3 метри, хоча зазвичай цикорій росте не вище 1,2-1,5 метра.

Про це повідомив AgroPortal з посиланням на Ірину Варламову, яка працює у Верхньосироватській сільраді методистом у відділі освіти, культури, молоді і спорту, а також є однією із ініціаторок розвитку цикорного виробництва у Залізняку.

Причетні до цикорного гіганта вирішили, що така велетенська рослини заслуговує, аби бути зареєстрованою у Національній книзі рекордів України, куди вже подали відповідну заявку. Залишається сподіватися, що незабаром у країні з’явиться ще одна рекордсменка, а її батьківщиною стане Сумщина.