Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

На Сумщині відбулися святкові урочистості з нагоди вшанування кращих спортсменів, тренерів, команд краю.

Оскільки карантинні обмеження внесли свої корективи до проведення традиційного заходу «Спортивна особистість Сумщини», який зазвичай проходив навесні, то 13-ту церемонію приурочили до 30-ї річниці заснування Національного олімпійського комітету України — ювілей святкуватимуть 22 грудня.

За словами першого заступника голови Сумської обласної ради Олександра Стрельченка, Сумщина традиційно спортивний край, який подарував світові величезне гроно уславлених імен. І сьогодні традиції представників старших поколінь успішно продовжує молодь.

Якщо торік до складу національних збірних команд України входили 489 представників слобожанського краю, то нинішнього — 540. Особливо вагомі результати в таких видах спорту як біатлон, панкратіон, дзю-до, легка атлетика, стрільба з лука та інших.

Загалом нагороджено 7 спортсменів, 3 тренерів, суддю та команду.