Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

На сьогоднішньому ринку праці Сумщини особливо проблемно почуваються безробітні із найменш соціально захищених категорій і насамперед громадяни з інвалідністю. Аби підтримати їх і допомогти знайти роботу, з наступного понеділка, 23 листопада, в обласному центрі Сумський міський центр зайнятості розпочинає тиждень сприяння їх працевлаштуванню.

Враховуючи низку карантинних обмежень, захід проходитиме дистанційно: роботодавці інформуватимуть про наявність вакансій, які щодня будуть вміщуватися і оновлюватися у Фейсбук на офіційній сторінці центру. Водночас надаватимуться контактні дані партнерів, в обов’язок яких входить соціальний захист означеної категорії безробітних.

Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, подібний захід — один із десятків організаційних та соціальних важелів, які служба застосовує у повсякденні для підтримки безробітних. Її фахівці практичну увагу звертають насамперед на мешканців сільської місцевості, жінок, осіб з вищою освітою — сьогодні із дипломами половина безробітних, що стоять на обліку.

Порівняно із минулорічним листопадом навантаження на одну вакансію майже подвоїлося — із 5 до 9 осіб, але разом з тим її ціна зросла на 800 і становить 6300 гривень.

Майже на 300 гривень зросла допомога по безробіттю — зараз вона складає 3246 гривень.

Незважаючи на різні проблеми, все ж упродовж 10 місяців за сприяння служби зайнятості працевлаштовані понад 16 тисяч осіб, з яких третина в сільськогосподарському секторі, а також у переробній промисловості, торгівлі, на транспорті, сфері охорони здоров’я, інших галузях народного господарства.