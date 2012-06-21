У селі Малий Самбір Конотопського району на Сумщині відбувся 11-й обласний фестиваль «Віншуємо суницю — першу ягоду-царицю», в якому взяли участь численні гості не тільки з навколишніх населених пунктів, а й з інших районів та областей.
Останніми роками захід набув особливої популярності серед дорослих і дітей і став однією з туристських візитівок Сумщини. Зокрема торік тут спекли найбільший в Україні суничний пиріг завдовжки 43 м 97 см. Інформацію про досягнення вписали у Книгу рекордів України, а потім гуртом з’їли пиріг.
Недавнього червневого вихідного в Малому Самборі, де розташована Сумська дослідна станція садівництва, учасникам свята запропонували розмаїту цікаву програму: конкурси, виставки, змагання, дегустації тощо. Звісно, героїнею фестивалю стала суниця, якою можна було пригоститися й у свіжому вигляді, і у варениках, з медом, сметаною, а також придбати за помірну ціну. Як переконані організатори, суничний фестиваль став одним з яскравих і популярних в області.