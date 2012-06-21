Сезон літнього дитячого відпочинку відкрили в оздоровчому таборі «Ромашка» в мальовничій місцині в селі Нирків Заліщицького району. Неподалік цього дитячого закладу — залишки Червоногородського замку, трохи поодаль шумить найбільший рівнинний водоспад Джуринський. Природа тут створила дивовижно красиві краєвиди.
На розвиток «Ромашки» надають кошти з державної та обласної й районної скарбниць. З 2011-го щороку на проведення капітальних ремонтів приміщень оздоровчого закладу з бюджету Заліщицького району спрямовували 100—250 тисяч гривень. Завдяки цьому капітально відремонтували всі спальні корпуси, літній майданчик, побудували новий харчоблок, придбали м’який і твердий інвентар. Звели тут і павільйон, де організовують розважальні, пізнавальні й культурно-мистецькі заходи.
На відкриття оздоровчого сезону в «Ромашці» до дітей завітав голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Він поспілкувався з хлопцями й дівчатами, пограв з ними в цікаві ігри. Очільник краю зазначив, що з обласної скарбниці на проведення оздоровчої кампанії передбачили майже 6,5 мільйона гривень. За бюджетні кошти оздоровлюють насамперед дітей пільгових категорій. У «Ромашці» цього літа відпочинуть та оздоровляться 190 дітей таких категорій.
Загалом на Тернопіллі, інформує прес-служба ОДА, приймають до себе на відпочинок 294 дитячих табори, з яких 10 стаціонарних заміських закладів оздоровлення та відпочинку, 268 мовних і таборів з денним перебуванням, 4 — праці й відпочинку та 12 наметових містечок.