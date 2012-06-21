«Чортківська офензива» – під такою назвою ввійшла в історію наступальна військова операція Української Галицької армії, що тривала з 7 до 28 червня 1919 року. Тоді під час польсько-української війни в Галичині воїни УГА звільнили від окупантів значну частину теренів Західної України.
Чортківська офензива 100 років тому змінила хід української історії та мала переломне значення для всіх українців. Героїчний приклад Української Галицької Армії має бути наслідуванням для багатьох поколінь, переконаний голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Тож підписав розпорядження про відзначення на Тернопільщині 100-річчя Чортківської офензиви.
Упродовж наступного року в області цій даті присвятять чимало заходів. Йдеться передовсім про вшанування пам’яті героїв, які загинули за незалежність Української держави, в тому числі відновлять кладовища, меморіали та встановлять меморіальні дошки. Історичні клуби займуться й реконструкцією цієї військової операції. Організовуватимуть наукові конференції, а також круглі столи, інші інформаційні заходи.
Очільник Тернопільщини вважає, що до відзначення 100-річчя Чортківської офензиви повинні долучитися також представники органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості. І не лише Тернопілля, а й Львівської та Івано-Франківської областей, адже цей визначний військовий наступ Української Галицької армії охопив і їхні території.
Степан Барна також зазначив, що відзначення цієї події має відбуватися не лише на регіональному, а й загальнонаціональному рівні. З цього приводу прийнята постанова Верховної Ради України. Водночас, відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка від 22 січня 2016 року «Про заходи щодо відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», столітній ювілей Чортківської офензиви має бути одним із складових цілого комплексу заходів, які вже відзначили та провели на Тернопіллі та які заплановані на майбутнє.