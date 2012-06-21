Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

На Тернопільщині стали відомі імена лауреатів конкурсу «Людина року» за 2020 рік. Уже вдвадцяте підбили його підсумки. Заснували ж цей проєкт спортивно-мистецький та духовний центр «Моя Україна» й редакція найстарішої в області газети «Вільне життя плюс». За два десятиріччя статуетку Ніки, пам’ятну медаль і свідоцтво лауреата в урочистій обстановці вже отримали понад двісті представників державної служби, політикуму, галузей економіки, культури, медицини, освіти, журналістики, спорту, а також військовослужбовці, волонтери.

За словами членкині журі конкурсу, заслуженої журналістки України Галини Садовської, проєкт уже давно став популярним, визнаним і почесним на Тернопіллі. Кандидатури на звання лауреата подають трудові колективи, громадські організації. І таких подань надходить чимало, тож журі доводиться робити «важкий вибір». Минулий рік був специфічним, світ зазнав пандемії коронавірусної інфекції. На передній край боротьби з COVID-19 стали медики. Тож і не дивно, що «Людиною року-2020» визнали аж трьох працівників медичної сфери: старшу медсестру відділення анестезіології та інтенсивної терапії Монастириської районної лікарні Тетяну Дмитрів, завідувачку інфекційного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Оксану Кадубець і професора кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського Василя Копчу.

Загалом на Тернопільщині удостоїлися престижного звання «Людина року» десять краян. Крім трьох медиків, до цієї плеяди ввійшли також військовий капелан, аграрій, журналістка, директори знаного в Україні підприємства, а також комунального центру науково-освітніх інновацій та моніторингу, бібліотекарка, настоятель церкви.