На Тернопіллі розпочали обстеження відповідних закладів щодо їхньої готовності до оздоровчого сезону дітей. Цього року, за інформацією прес-служби облдержадміністрації, в краї мали б працювати 276 закладів оздоровлення та відпочинку, з яких – 9 стаціонарних заміських, 3 дитячі санаторії, 248 мовних таборів з денним перебуванням дітей, 4 табори праці та відпочинку, 12 наметових містечок.
Протягом року оздоровленням і відпочинком на Тернопільщині запланували охопити майже 60 тисяч дітей шкільного віку, що становить понад 50 відсотків від їх загальної кількості. Збільшили кошти на оздоровчу кампанію з місцевих бюджетів, а також передбачили фінансування з бюджетів об’єднаних територіальних громад. Зокрема, з обласної скарбниці виділять на оздоровлення та відпочинок хлопчиків і дівчаток понад шість мільйонів гривень, з районних і міст обласного значення – понад три мільйони гривень, з бюджетів ОТГ – більше двох мільйонів гривень.
Варто зазначити, що під час літнього оздоровлення дітей відділ сім’ї та молоді облдержадміністрації організовуватиме тематичні зміни, як-от: «Таланти Тернопільщини» – для розвитку творчих здібностей, «Лідер» – для лідерів учнівського самоврядування, «Нащадки славного роду» –національно-патріотичного виховання.