Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

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Упродовж уже трьох років управління туризму Тернопільської облдержадміністрації спільно з аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення головного управління ДСНС України в області впроваджують навчально-тренувальний проєкт «Подорожуй безпечно». Долучаються до цієї ініціативи також не лише туристичні активісти, а й представники турбізнесу, екскурсоводи. За цей час такі вишколи вже організовували в печерах, під час сплавів, на піших і велосипедних маршрутах, у гірських умовах.

Учора ж уперше об’єктом подібних навчань стали катакомби (каменоломні) в місті Кременець. Рятувальники мали показові заняття для представників туристичної галузі, засобів масової інформації з порятунку мандрівника в разі настання критичної ситуації, надання домедичної допомоги та його евакуації. У ролі потерпілої погодилася виступити в. о. директора туристично-інформаційного центру м. Тернополя Ірина Потішна. Її знайшли в темному підземеллі, упакували на рятувальні ноші й винесли на білий світ з катакомб. Опісля умовно потерпіла поділиться власними враженнями. Скаже, що було незвично, дискомфорту особливого не відчувала, радше в цьому всьому рятувальному спорядженні порівнювала себе з немовлям, якого запеленали, сповили.

Сергій Яворський, начальник пошуково-рятувального відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України в Тернопільській області, зазначив, що основне завдання заходу – звернути увагу на дотримання заходів безпеки при перебуванні в умовах підземної порожнини. Адже такі об’єкти підвищеної небезпеки стихійно відвідують люди, можуть туди проникати й діти без нагляду дорослих, і це може призвести до неприємних подій. Тож серед основних порад, аби не сталося лиха, треба про бажання відвідати катакомби попередити когось завчасу, не варто лише самому йти у підземелля, якщо ж усе-таки там заблукав, перебувати на одному місці, а не змінювати місця дислокації.