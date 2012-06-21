У місті Теребовля, що на Тернопільщині, військовослужбовці-контрактники окремої артилерійської бригади оперативного командування «Захід», які нещодавно повернулися з району проведення операції об’єднаних сил, поселилися у капітально відремонтований гуртожиток поліпшеного планування.
За інформацією прес-служби, тут провели внутрішні штукатурні роботи, постелили новеньку підлогу, відновили та утеплили фасад будівлі, замінили старі мережі, дах, збудували нову котельню. Задля цього з державної скарбниці виділили 15 мільйонів гривень.
Варто також зазначити, що в будівлі здійснили перепланування із загального на кубриковий тип. Завдяки цьому в одній кімнаті тепер проживає лише кілька контрактників.
Незабаром у Теребовлі розпочнуть будівельні роботи ще двох житлових комплексів на 250 місць.